Магаданской области нужно около 1,8 млрд рублей на мазут для обеспечения отопления

ТАСС, 12 ноября.Порядка 1,8 млрд рублей не хватает Магаданской области на мазут для обеспечения отопления в регионе. При этом запасы топлива у области закончатся через несколько недель, сообщил во вторник губернатор Магаданской области Сергей Носов по видеосвязи на всероссийском селекторном совещании о ходе подготовки регионов к осенне-зимнему периоду.

"Мы на данный момент не имеем возможности его [мазут] оплачивать. Нам по этому году не запланировано [выделение из федерального бюджета] 1,8 млрд рублей", - озвучил проблему Носов.

Он пояснил, что к отопительному сезону власти подготовились на 100%, затратив на это 750 млн рублей. При этом у федеральных властей возникли вопросы к тарифному плану - насколько верно посчитана межтарифная разница. В регионе работала комиссия Минфина РФ, которая подтвердила верность расчетов, однако будут ли выделены недостающие средства, неизвестно.

"Для нас это очень важная тема, потому что запасы мазута исчисляются неделями", - уточнил губернатор.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что "посмотрит решение комиссии по данному делу".

Отопительный сезон в Магаданской области начался в середине сентября.