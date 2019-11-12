Кабмин в ближайшее время рассмотрит инвестпрограмму РЖД до 2022 года

ПОЕЗД НОВОСИБИРСК-БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время рассмотрит финансовый план и инвестпрограмму РЖД до 2022 года. Об этом на совещании о рассмотрении проектов финансового плана и инвестпрограммы РЖД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Совещание проходит в поезде, следующем из Новосибирска в Барнаул.

"Детально рассмотрим проекты финансового плана и инвестиционные программы "Российских железных дорог" на ближайшие три года, - сказал он. - Традиционно мы обсуждаем эти вопросы на заседании правительства и вернемся к этой теме на одном из ближайших заседаний".

Премьер-министр отметил, что решил проехать по железной дороге "не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но, в первую очередь, чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда". Он также анонсировал, что в ходе совещания хотел бы обсудить ключевые вопросы развития железнодорожного транспорта.

"Железная дорога с учетом наших расстояний, климата - имеет особое значение для страны, экономики, для жизни людей и их мобильности, обеспечивает перевозку почти половины грузов и более четверти пассажиров", - сказал глава правительства, подчеркнув, что в условиях Сибири это особенно важно.

Медведев убежден, что инвестиции в 2,5 трлн рублей, запланированные РЖД, дадут возможности для снятия инфраструктурных ограничений, тормозящих экономику.

"Планируемый объем инвестпрограммы [РЖД] на три года составляет 2,5 трлн рублей, в том числе в 2020 году - более 820 млрд рублей, - сказал премьер на совещании о рассмотрении проектов финансового плана и инвестпрограммы РЖД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. - <...> это даст возможности для транзита через всю страну, а также для снятия инфраструктурных ограничений, которые тормозят экономику, поможет нашей работе на внешних рынках, еще больше увеличит темпы роста товаропотока между Европой и Азией".

Медведев подчеркнул, что правительству, как и другим акционерам РЖД, надо понимать как расходуются полученные от потребителей, государства и инвесторов деньги. Большая часть инвестиций, по его словам, должна быть направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка, а также на наиболее крупные проекты, которые увеличат пропускную способность железных дорог.

Он уточнил, что говорит о модернизации Восточного полигона, включая БАМ и Транссиб, а также о развитии центрального транспортного узла и создании подходов к морским портам.

Обновление инфраструктуры

Медведев анонсировал обновление инфраструктуры для перевозок пассажиров по железной дороге.

"Инфраструктура для пассажиров также будет обновляться, чтобы отвечать самым современным требованиям, причем во всех сегментах перевозок, как дальних, так и пригородных", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что людям должны быть гарантированы комфорт и безопасность. "Это не только новые вагоны и электрички. Это широкое внедрение "цифры", от чего прямо зависит управление таким сложнейшим технологическим компонентом, как железные дороги", - сказал премьер. Медведев обратил внимание на необходимость приведения в порядок вокзалов, развития скоростных и высокоскоростных магистралей, которые связывают города, а также обеспечивают сообщение внутри агломераций.

Отдельное внимание он уделил созданию новых маршрутов. "У нас есть хороший пример: уже началась продажа билетов на первый поезд, который в конце декабря пойдет по Крымскому мосту", - сообщил он.

Объем перевозок

Показатели пассажирских перевозок по железной дороге по итогам 2019 года будут рекордными, объем составит 1,2 млрд человек, сообщил Медведев. "По итогам этого года мы прогнозируем рекордные показатели, почти 1,2 млрд человек", - сказал премьер.

Он отметил, что такие компании как РЖД должны работать стабильно. По его оценке, для этого многое сделано, в первую очередь в плане повышения качества услуг, гибкой тарифной политики и окупаемости перевозок. "Правительство сохраняет основные механизмы поддержки компании, - подчеркнул премьер. - Параметры индексации тарифов на перевозку грузов определены в соответствии с долгосрочной моделью тарифообразования по формуле "инфляция минус 0,1 п.п.", что отражено в прогнозах социально-экономического развития на ближайшую трехлетку.

Медведев отметил, что важно продолжать работу над эффективностью РЖД, структурой расходов и доходов, формировать дополнительные источники для инвестиций. "В конечном счете это позволит выполнить все возложенные на компанию задачи", - заключил он.