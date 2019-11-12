РЖД хотят профинансировать закупку локомотивов из средств ФНБ

НОВОСИБИРСК/БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании, посвященном проекту финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год, попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вернуться к вопросу финансирования закупки локомотивов с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Совещание с участием премьер-министра Дмитрия Медведева прошло в поезде, следующем по маршруту Новосибирск - Барнаул.

"Просили бы в соответствии с ранее принятыми решениями предусмотреть возможность финансирования увеличенной программы по закупке тягового подвижного состава из средств ФНБ за счет остатков на счетах банка ВТБ. Они первоначально предполагались именно на приобретение этих локомотивов. В определенный момент РЖД заместили эти средства заемными. Сейчас есть ощущение, что у нас четкая потребность в возврате к этим решениям", - сказал министр.

Дитрих напомнил, что впервые этот вопрос поднимался в 2014 году.

РЖД, по словам главы Минтранса, принимают все необходимые меры по созданию инфраструктуры для выполнения задач, поставленных в майском указе и в комплексном плане. Так, на развитие инфраструктуры в 2020-2022 годах планируется направить свыше 1 трлн рублей, а на ее обновление - почти 900 млрд рублей. На закупку подвижного состава в 2020-2022 годах инвестпрограммой РЖД предусмотрено 488 млрд рублей, что позволит приобрести более 1,8 тыс. локомотивов.

"Финансирование существенной части инвестпрограммы будет проходить без привлечения бюджетных средств, за счет собственных и привлеченных источников", - сказал Дитрих.