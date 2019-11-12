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ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены

Служба предписала устранить из соглашений соответствующие требования в течение месяца
Здание ФАС РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание ФАС РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. Об этом говорится в сообщении ФАС.

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"ФАС России считает, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе - онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке", - подчеркнули в ведомстве.

ФАС предписала устранить из соглашений с российскими отелями требования о паритете цен в течение месяца.

В феврале текущего года общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направила главе ФАС Игорю Артемьеву письмо с просьбой проверить сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.

"Опора России" заявляла, что сервис, чья доля на рынке, по разным оценкам, достигает 70%, навязывала партнерам невыгодные условия сотрудничества. В частности, "Опора России" указала на требование сервиса о паритете цен при заключении договора между гостиницей и Booking.com. Сервис предоставляет гарантию лучшей цены, при этом гостиница, с которой заключен контракт, не может изменять цену за номер ни на своем собственном сайте, ни на сайтах других онлайн-партнеров.

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Россия
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