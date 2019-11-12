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Киев не разрешил выезд своей делегации в РФ для подписания протокола о рыболовстве в Азове

Заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства пройдет в режиме онлайн

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины не разрешило своей делегации выезжать в Россию для подписания протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, руководитель Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Николай Господарев.

Протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море подписывается между Россией и Украиной ежегодно поочередно на территории каждой из сторон. В 2019 году он должен быть подписан на территории России. Однако накануне Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что Киев планирует подписать протокол на 2020 год дистанционно, поэтому заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства пройдет в режиме онлайн 13 ноября этого года.

"Они [украинская делегация] не могут выехать. В прошлом году мы ездили на Украину на заседание межправительственной комиссии, а в этом году оно у нас должно быть по протоколу, но им правительство не разрешает", - сказал Господарев.

Он считает, что "проблема находится в политической плоскости". Но в то же время, отметил Господарев, отношения "между научными кругами и участниками промысла очень хорошие".

Азовское море - это внутреннее море двух государств - России и Украины, а рыболовство регулируется двусторонней российско-украинской комиссией.

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