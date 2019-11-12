Агентство S&P прогнозирует ослабление развития рынка страхования в России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Слабые темпы экономического роста ограничат развитие рынка страхования в России, говорится в отчете S&P Global Ratings, посвященном оценке отраслевых и страновых рисков российского страхового сектора.

"Несмотря на прогнозируемый рост реального ВВП в среднем на уровне 1,3% в 2019 году, мы оцениваем такие темпы роста как недостаточные для обеспечения значительного развития сектора страхования иного, чем страхование жизни, поскольку эти показатели связаны", - сказано в материале агентства.

Давление на экономический рост России и, вместе с тем, на рост российского сектора страхования (без учета рынка страхования жизни), помимо проблем, связанных с неблагоприятным инвестиционным климатом и негативными демографическими показателями, оказало и повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), низкие темпы роста реальной заработной платы и неблагоприятные условия кредитования, считают эксперты. Кроме того, негативное влияние оказывают задержки финансирования инфраструктуры. Показатели экспорта также остаются невысокими на фоне замедления темпов роста мировой экономики в связи с торговой политикой США и Китая.

По мнению экспертов агентства, давление на рынок оказывают и сложные условия ведения операционной деятельности для страховых компаний.

Тем самым, аналитики S&P прогнозируют низкие темпы роста страховой премии в 2019-2020 годы. Снижение в свою очередь коснется и доходности инвестиций страховых компаний по сравнению с пиковым уровнем, отмечавшимся в 2015-2016 годы.

Позитивное влияние на рост сектора оказывают высокие, хотя и снижающиеся, показатели прибыльности и повышение качества регулирования, считают в агентстве.

Эксперты S&P также полагают, что перспективы роста будут ограничены и в сегменте автострахования, главным образом в связи с постепенной либерализацией законодательства, регулирующего обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), усилением конкуренции, низким уровнем располагаемых доходов и более значительным использованием франшизы в продуктах КАСКО.