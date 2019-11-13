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Комитет Госдумы одобрил законопроект о поддержке самозанятых при закупках госкомпаний

Предполагается, что такая поддержка будет действовать только на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2028 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, распространяющие меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на самозанятых граждан, участвующих в процедуре закупок госкомпаний. Документ был инициирован правительством РФ.

В настоящее время физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (то есть самозанятые граждане), вправе принимать участие в закупках госкомпаний на общих основаниях и наряду с иными участниками закупок. При этом законодательство предусматривает в отношении субъектов МСП меры поддержки при участии в закупках (в том числе обязательная квота закупок у таких субъектов, сокращенный срок оплаты за поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу, участие в программах партнерства и развития).

Законопроектом предлагается распространить меры поддержки в течение срока проведения эксперимента, установленного законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан", и в отношении самозанятых граждан. Предполагается, что норма о приравнивании самозанятых граждан к субъектам МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно - на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2028 года. Ранее Минфин предложил поэтапно с 2020 года дать всем регионам возможность подключиться к новому режиму налогообложения самозанятых.

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