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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

UTair возьмет в лизинг два самолета Boeing 737 NG

Авиакомпания заключила контракт из-за переноса сроков поставок Boeing 737 MAX

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания UTair в 2020 году возьмет в лизинг два самолета Boeing 737 NG из-за переноса сроков поставок Boeing 737 MAX, говорится в сообщении компании.

"Авиакомпания "Ютэйр" заключила контракт с лизинговой компанией Carlyle на поставку двух Boeing 737 NG в компоновке из 186 мест эконом-класса, а также ведет переговоры о приобретении еще двух самолетов данного типа в 2020 году", - отмечается в сообщении.

"Пока сроки поставок Boeing 737 MAX сместились, обновляем флот моделями Boeing 737 NG. Но ожидаем получить MAX уже в следующем году, после подтверждения их полной безопасности авиационными властями", - пояснил президент "Ютэйр - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

На сегодняшний день в парке UTair 10 Boeing 737 NG. До конца 2020 года компания должна была получить по контракту с производителем шесть новейших Boeing 737 MAX, уточняется в сообщении.

Ранее вице-президент по управлению сетью и парком UTair Дмитрий Белоконь сообщал журналистам, что UTair в рамках обновления флота планирует взять в лизинг самолеты Boeing 737 NG из-за задержек в поставках Boeing 737 MAX. Эксплуатация последних приостановлена по всему миру после двух авиакатастроф с участием этих самолетов.

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Теги
РоссияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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