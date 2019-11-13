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ФАС нашла два нарушения закона в рекламе Райффайзенбанка

Обществу грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила сразу два нарушения закона о рекламе в телевизионном ролике Райффайзенбанка, который транслировался по ряду федеральных каналов в июне-июле этого года. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"ФАС России признала ролик нарушающим закон о рекламе и выдала АО "Райффайзенбанк" как рекламодателю предписание об устранении нарушения. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Обществу грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей", - отмечается в сообщении ведомства.

Речь идет о рекламном ролике карты "#всесразу", который распространялся в эфире телеканалов "Россия 1", ТНТ, ТВ-3 и СТС. В этой рекламе подробности, а также условия начисления кэшбэка и обслуживания карты занимают 6-7% площади кадра, при этом текст меняется каждые три секунды, указывает служба. Проанализировав ролик, комиссия ФАС пришла к выводу, что мелкий шрифт и краткое время показа не дают прочитать тексты уведомлений. Ведомство сделало вывод, что "фактически информация об условиях предоставления финансовой услуги в рекламе отсутствует".

Кроме того, комиссия установила, что в рекламном ролике сообщаются недостоверные сведения о продукте и отсутствует существенная информация об условиях оказания финансовых услуг. Видеоряд дает потребителям основания полагать, что Райффайзенбанк предлагает оформить карту "#всесразу", по которой предоставляется и кэшбэк до 5% и бесплатное обслуживание одновременно. Однако, как выяснило ведомство, среди карт банка "#всесразу" отсутствует продукт, по которому можно получить и кэшбэк до 5% и, бесплатное обслуживание одновременно.

На телерекламу карты Райффайзенбанка в ФАС России пожаловался гражданин.

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Россия
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