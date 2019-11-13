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Новую программу по обучению и продвижению малого бизнеса запустили в Москве

Команды с самыми высокими результатами получат комплексную поддержку

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти столицы запустили новую программу в поддержку стартапов и малых предприятий "Московский акселератор". Участники пройдут обучающий курс, а лучшие бизнес-проекты получат возможность закрепиться на рынке, сообщила в среду пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Участникам предстоит пройти интенсивный 10-недельный курс от отраслевых экспертов. Команды с самыми высокими результатами получат комплексную поддержку. Их пригласят тестировать свои продукты на лучших городских и корпоративных площадках. Они получат помощь в привлечении заказчиков и партнеров, смогут на льготных условиях работать в одном из объектов инновационной инфраструктуры Москвы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, в 2019-2021 годах в рамках программы пройдет 20 курсов различной тематики, первый из них - "Цифровые сервисы", подготовленный совместно с компанией "Яндекс". Прием заявок на участие в нем пройдет с 14 ноября по 15 декабря, приглашаются технологические команды и стартапы, создавшие готовые продукты и уже имеющие клиентов в таких направлениях, как образование, логистика, ретейл. На каждом курсе компании-партнеры "Московского акселератора" сформируют призовой фонд до 10 млн рублей, который будет распределен между самыми успешными участниками и может быть потрачен только на развитие бизнеса.

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