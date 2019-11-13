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Правительство будет более жестко относится к неисполнению ведомствами бюджетов

Как заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, в заключениях по итогам года будут называть имена ответственных за неэффективное использование госресурсов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ будет более жестко относиться к ведомствам, которые не исполняют расходы федерального бюджета по госпрограммам, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупреждал о рисках неисполнения части расходов федерального бюджета. По его словам, в 2019 году речь идет об 1 трлн рублей, или 1% ВВП.

"Правительство будет более жестко относиться к тем ведомствам, которые спустя рукава работают с теми задачами, которые стоят в госпрограммах, и мы видим неисполнение [расходов бюджета]. Согласен с ужесточением контроля, в том числе парламентского", - сказал Силуанов.

При этом он отметил, что неисполнение расходов по госпрограммам - это следствие более жесткого контроля. "Раньше хорошее исполнение достигалось авансом. "И, вроде, бюджет исполнен, деньги направлены на счета коммерческих банков и организаций. Нам это нужно? Нам нужны готовые объекты, мощности, новые школы и так далее", - пояснил Силуанов.

"Почему мы не тратим 1 трлн [рублей], не даем заказов предприятиям, малому бизнесу, они не вливаются в экономику, не поддерживают экономическую активность? Я должен сказать, что за последние три года в процентах ВВП расходы уменьшились на 3% ВВП. И даже сокращенные расходы не можем теперь потратить в размере 1% ВВП", - в свою очередь заявил Счетной палаты.

По его мнению, характер и качество государственного управления стали препятствием реальному исполнению "многих обязательств государства и поддержки бизнеса и активности в экономике".

"На это нужно обратить внимание. И мы в своих - Счетной палаты - заключениях по итогам этого года будем называть конкретно, кто и как виновен или несет ответственность, по крайней мере, за такое неответственное, неэффективное использование государственных ресурсов, которые запланированы всеми органами власти", - резюмировал Кудрин.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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