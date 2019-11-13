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Россия и КНДР обсудили тестовую перевозку контейнеров по Транскорейской магистрали

Как отметил замминистра транспорта РФ Владимир Токарев, точной даты первой перевозки контейнеров пока нет
Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, посол РФ в КНДР Александр Мацегора, заместитель министра железных дорог КНДР Хам Бён Гук Евгений Агошков/ТАСС
Описание
Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, посол РФ в КНДР Александр Мацегора, заместитель министра железных дорог КНДР Хам Бён Гук
© Евгений Агошков/ТАСС

ПХЕНЬЯН, 13 ноября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Делегация Минтранса России обсудила с представителями Министерства железных дорог КНДР вопрос о тестовой перевозке контейнеров по Транскорейской магистрали из Южной Кореи в Россию. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в среду заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Пхеньяне.

"Вопросы, которые мы затрагивали, - это тестовая перевозка по Транскорейской магистрали, - отметил он. - Мы ранее обсуждали этот вопрос с южнокорейскими партнерами, они готовы поддерживать нас по снятию ограничений в части перевозки контейнеров по территории двух государств - КНДР и Южной Кореи - и дальше по территории России и в страны Европы".

"В прошлом году у нас было ключевое событие - это соединение одной дороги двух государств, - подчеркнул Токарев. - В этом году мы хотим двигаться дальше, мы хотим запустить перевозку контейнеров, сейчас первый этап - тестовый, потом уже на постоянной основе".

Как отметил замминистра транспорта, точной даты первой тестовой перевозки контейнеров по Транскорейской магистрали пока нет, так как стороны находятся в процессе переговоров. По словам Токарева, на переговорах в Пхеньяне была достигнута договоренность об организации трехсторонней встречи с участием представителей КНДР, Южной Кореи и России для дальнейшей проработки этого вопроса.

Транскорейская магистраль

В июне 2018 года по итогам встречи президентов России и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чжэ Ина в Москве был подписан меморандум между "Российскими железными дорогами" (РЖД) и "Корейскими железными дорогами" (Korail), в котором стороны выразили готовность к проработке условий организации железнодорожных перевозок в сообщении Республика Корея - Россия - Европа, включая трехсторонний проект соединения Транскорейской железной дороги и Трассибирской магистрали с участием КНДР, Республики Корея и РФ.

26 декабря 2018 года на приграничной станции Пханмун в КНДР была проведена торжественная церемония в честь начала работ по соединению и модернизации железных дорог Севера и Юга Кореи. Однако этот проект с тех пор так и не продвинулся, во многом из-за позиции США. В Вашингтоне считают, что проекты экономического сотрудничества КНДР и Южной Кореи не должны обгонять темпы денуклеаризации Корейского полуострова.

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