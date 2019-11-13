Система маркировки отслеживает более 5,8 млрд товаров

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 5,8 млрд товаров прослеживаются в системе маркировки, сообщила в среду пресс-служба оператора проекта маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"По состоянию на 13 ноября 2019 года 5,8 млрд кодов Data Matrix прослеживается в системе цифровой маркировки товаров "Честный знак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество кодов приходится на табачную отрасль (5,5 млрд), обувь (194 млн), лекарства (78 млн) и изделия из меха (20,3 млн). "Система работает стабильно, готова к росту нагрузки и количества кодов, который произойдет 1 декабря 2019 года и 1 января 2020 года", - заявили в пресс-службе.

Сегодня обязательная маркировка распространяется на сигареты, меховые изделия и лекарства программы семи высокозатратных нозологий. С 1 декабря начнется обязательная маркировка духов, фотоаппаратов, шин и ряда товаров легкой промышленности, с 1 января 2020 года станет обязательной маркировка всех лекарств.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - ЦРПТ, созданный на основе государственно-частного партнерства.