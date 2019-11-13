Иностранную дорожно-строительную технику в России планируют заменить на отечественную

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Дорожно-строительную технику иностранного производства в России планируют заменить на отечественную. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росавтодора по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам приоритетов импортозамещения в сфере закупок дорожно-строительной и коммунальной техники.

"Вопрос обеспечения дорожной отрасли российской продукцией стоит достаточно остро. Предлагается выработать меры с учетом наиболее востребованных видов техники с поэтапной заменой парка машин иностранного производства на отечественные, принимая во внимание возможность изменения законодательства", - сказал замначальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Ренат Гайнетдинов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, сейчас доля техники российского производства при содержании федеральных трасс составляет около 85%. При этом в дорожном строительстве не более 15%.

Гайнетдинов также отметил, что во многих российских регионах отсутствуют промышленные производства отечественной техники, либо их официальные представители, центры сервисного обслуживания.

При этом замдиректора департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительного-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Алексей Ярцев сообщил, что производство строительно-дорожной техники постепенно растет, как и ее экспорт, в то время как импорт - снижается. "Мы всячески стимулируем спрос на отечественную продукцию и помогаем нашим производителям. На сегодняшний день существует несколько механизмов поддержки. Это промышленные субсидии, пилотные партии и субсидии, направленные на разработку новых образцов", - сказал он.

Ранее в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов отмечал, что по ряду позиций отечественные производители пока не могут заместить импортных по качеству технологических процессов, к примеру, по установкам для асфальтобетонных заводов. По его мнению, если рост спроса на технику позволит российским заводам наладить выпуск новых образцов, то это в итоге будет способствовать снижению стоимости дорожных работ.