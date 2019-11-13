ЦБ вернется к вопросу о допуске простых инвесторов к структурным облигациям в 2020 году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России вернется к вопросу о допуске неквалифицированных инвесторов к структурным облигациям в 2020 году, на данный момент регулятор рассматривает условия отнесения данных продуктов к категориям простых и сложных. Об этом в кулуарах конференции "Корпоративное управление в России - 2019" журналистам рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына.

"Пока оно [обсуждение стандартов допуска к структурным облигациям неквалифицированных инвесторов] приостановлено в связи с тем, что идет работа в принципе с пересмотром концепции "квал-неквал", и одновременно идет работа с тем, чтобы определять не правило категоризации инвесторов, а правило предложения сложных продуктов. Внутри Банка России идет работа над тем, чтобы определить, какие финансовые продукты априори простые, а какие сложные, а какие, в зависимости от определенных условий, могут являться либо простыми, либо сложными, и каким образом их предлагать инвесторам. Я думаю, в начале следующего года мы возобновим дальнейшую работу над критериями по структурным облигациям", - пояснила она.

По словам Курицыной, в категорию сложные однозначно попадут все продукты с неполной защитой капитала и привязанные к двум и более базовым показателям, от которых зависит изменение дохода и возможность потери средств. Глава департамента также отметила, что вопрос предоставления доступа инвесторов к структурным продуктам прорабатывается как отдельная норма, не взаимозаменяющая, а дополняющая концепцию о квалификации инвесторов.

Ранее президент НАУФОР Алексей Тимофеев пояснил журналистам позицию СРО, согласно которой необходимо уровнять условия использования клиентами разных структурных продуктов, чтобы избежать арбитража между ними. В частности, в случае освобождения от тестирования простых инвесторов при инвестировании в ИСЖ, обеспечивающих 100% защиту капитала, это должно быть распространено и на другие структурные продукты с аналогичной защитой.