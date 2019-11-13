Bloomberg: ОПЕК может резко ухудшить прогноз добычи нефти в 2020 году странами "не ОПЕК"

ТАСС, 13 ноября. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с большой вероятностью может резко ухудшить прогноз на 2020 год по добыче нефти странами, не входящими в картель. В частности, речь идет о сокращении объемов поставок сланцевой нефти из США. Об этом, как передает агентство Bloomberg, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на нефтегазовой конференции ADIPEC.

"Нас, скорее всего, ждет резкий пересмотр добычи вне ОПЕК в 2020 году, особенно из сланцевых бассейнов в США", - сказал Баркиндо.

В то же время возможно повышение прогноза по темпам роста спроса на нефть, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.

Согласно долгосрочному прогнозу ОПЕК, в 2019 году спрос на нефть ожидается на уровне 99,9 млн баррелей в сутки, в 2020 году - 101 млн баррелей. Постепенно спрос будет расти и в 2023 году достигнет 103,9 млн баррелей в сутки.

Ранее в ОПЕК заявляли, что спрос на нефть в развитых странах снизится на 9,6 млн баррелей в сутки к 2040 году, а в развивающихся, напротив, вырастет - на 21,4 млн баррелей в сутки.

Темпы роста спроса, как ожидает ОПЕК, будут постепенно замедляться с 1,4 млн баррелей в сутки в 2018 году до 0,5 млн баррелей в сутки в конце следующего десятилетия. При этом к 2040 году рост может и вовсе прекратиться, полагают в ОПЕК. Такую динамику эксперты организации объясняют замедлением темпов роста населения Земли и глобального ВВП. Свой вклад внесут также ужесточение норм энергоэффективности и технологический прогресс.