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Рост экономики США замедлился до 1,9%

Глава ФРС Джером Пауэлл также отметил, что безработица в октябре была на уровне 3,6%

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Экономика США растет 11-й год подряд, в первой половине нынешнего года темпы роста составили 2,5%, в третьем квартале снизились до 1,9%. Как сообщил в среду на слушаниях в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, в целом прогноз остается благоприятным.

"Умеренные показатели роста в третьем квартале связаны с последствиями забастовки Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности на предприятиях корпорации General Motors, - пояснил он. - Кроме того, это служит указанием на снижение общего объема инвестиций, что связано с низкими темпами роста экономики за рубежом и с торговыми проблемами". Он отметил, что безработица в октябре была на уровне 3,6%, что является одним из самых низких показателей за последние полвека и не исключил, что в будущем году рост числа новых рабочих мест замедлится.

"В будущем мы ожидаем устойчивый рост экономики, стабильную ситуацию на рынке труда и уровень инфляции, близкий к целевому показателю в 2%, - отметил Джером Пауэлл. - Этот благоприятный прогноз основывается на тех мерах, которые были предприняты для поддержки экономики". В то же время он указал на "сохраняющиеся риски: низкие темпы роста экономики в других странах и проблемы в сфере торговли".

Федеральная резервная система, созданная на основании закона "О Федеральном резерве" от 23 декабря 1913 года, выполняет функции центрального банка и реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. ФРС объединяет 12 региональных банков в крупных городах. Главная цель регулятора - достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне.

Руководящим органом ФРС является Совет управляющих. Он осуществляет надзор за деятельностью денежной и банковской систем и формулирует основные правила финансовой политики. Инструментами денежного контроля, посредством которых Совет может влиять на резервы коммерческих банков, являются операции на открытом рынке, изменение нормы резервирования и изменение учетной ставки.

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США
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