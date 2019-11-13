В Дагестане хотят частично компенсировать обеспечение отдаленных малых сел сотовой связью

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Программу развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для труднодоступных территорий планируют разработать в Дагестане. Ее задачей станет обеспечение отдаленных малых сел республики сотовой связью, которое власти региона планируют частично компенсировать, сообщил ТАСС в среду министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

"Мы сейчас составляем с операторами карту (территорий - прим. ТАСС), куда не придет связь вообще, где операторам коммерчески неинтересно, невыгодно… Мы посмотрим, сколько там реально постоянно проживающих людей, выйдем на правительство с предложением субсидирования, компенсируем часть затрат операторов, чтобы связь туда пришла", - сказал Снегирев.

По его словам, рабочее название программы - "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан".

В настоящее время, как сообщил министр, в Дагестане есть несколько территорий, в которых отсутствует сотовая связь. "Например, в Цунтинском районе есть 11 сел, в которых 7,5 тыс. граждан без связи вообще", - отметил министр.