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Сторчак заявил, что расчеты в нацвалютах не будут обязательными для компаний

При этом замглавы Минфина отметил, что чиновники отталкиваются от спроса хозяйствующих субъектов

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия и ряд других стран ведут работу по созданию системы расчетов в нацвалютах, но не будут принуждать к этому компании, сообщил журналистам замглавы Минфина Сергей Сторчак.

"И с Китаем, и с Индией, и с Турцией, и с соседями по Евразийскому экономическому союзу. Везде потихоньку эта работа ведется, но все-таки чиновники отталкиваются от спроса хозяйствующих субъектов, никому никто ничего не навязывает. Задача создать условия... для того, чтобы они могли пользоваться расчетами в нацвалютах", - сказал Сторчак.

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