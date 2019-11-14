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Российские фильмы вызвали повышенный интерес на Американском кинорынке

Международные партнеры отметили значительный прогресс в развитии российской индустрии

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Российские киностудии и компании вызвали повышенный интерес у западных партнеров, принявших участие в Американском кинорынке, который в течение недели проходил в Санта-Монике (штат Калифорния). Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявила в среду Евгения Маркова - директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент", организатор стенда московских кинокомпаний и студий Created in Moscow (Создано в Москве) на Американском кинорынке.

"В этом году на Американском кинорынке Россия была представлена широко, и наши крупнейшие международные партнеры отметили значительный прогресс в развитии российской индустрии, - сказала Маркова. - Презентацию проектов под брендом Created in Moscow посетило свыше 100 крупнейших мировых закупщиков, что превышает интерес к другим странам и регионам, которые устраивали в этом году на кинорынке такие же мероприятия".

"Если о высоком качестве российского контента за рубежом знают уже давно, то в этом году иностранные коллеги увидели серьезные сдвиги и с точки зрения его грамотного международного продвижения. Действительно, все больше участников рынка начинают работу с экспортом. На протяжении всех шести главных международных теле- и кинорынков мы наблюдаем увеличение количества экспортеров и контрактов, - подчеркнула Евгения Маркова. - Кроме того, за минувший год упоминаемость российского кино в иностранных СМИ выросла более, чем в 1,5 раза". Тот факт, что сразу шесть российских картин попали в число претендентов на премию "Золотой глобус", по ее мнению, тоже свидетельствует о том, что "российские продюсеры стали более проактивны в международной деятельности".

Генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ) Кирилл Ильичев в беседе с ТАСС подтвердил, что в этом году Американский кинорынок продемонстрировал повышенный интерес к российскому кино у зарубежных партнеров. "Работа кинорынка показала, что наше кино во всем мире интересно не только как фестивальный продукт, но и как коммерческий проект, который может собирать неплохую кассу, - считает он. - За время работы кинорынка у московских кинокомпаний состоялось, в общей сложности, около 300 встреч с представителями крупнейших дистрибьюторов и кинорынков главных кинодержав мира. Российские киностудии и компании провели более 50 встреч с представителями Китая и США, около 40 - с немецкими дистрибьюторами, по 20 встреч - с закупщиками из Франции, Испании и Латинской Америки. Таким образом, география продвижения продукции киностудий из Москвы становится по-настоящему глобальной".

Американский кинорынок

Ежегодный Американский кинорынок (American Film Market) проходил в Санта-Монике в течение недели и завершил свою работу в среду. Свою продукцию на этом крупнейшем в мире кинорынке представили 15 московских кинокомпаний, анимационных студий и дистрибьюторов под единым брендом Created in Moscow, организованным МЭЦ. Всего в этом году в Санту-Монику прибыло более 7 тыс. участников из более чем 70 стран мира. В отличие от фестивалей, партнеры кинорынка обсуждают сделки и договоренности не только по готовой продукции, но и на всех стадиях их разработки и производства.

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