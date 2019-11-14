Эксперт: постановление о системе рибейтов в РФ привлекло интерес международных киностудий

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановление о рибейтах - возможности компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ - вызвало большой интерес со стороны иностранных киностудий и компаний. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявила в среду Евгения Маркова - директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент", организатора стенда московских кинокомпаний и студий "Created in Moscow" (Создано в Москве) на Американском кинорынке, который завершил работу в Санта-Монике (штат Калифорния).

"Несколько десятков киностудий уже обратились к нам за информацией по данному вопросу. Анонс рибейтов в России делает нас перспективным партнером по международной ко-продукции (совместному производству фильмов - прим. ТАСС). Российские компании могут предложить качественный продакшн, включая сложную технологическую компьютерную графику и спецэффекты, по более привлекательному соотношению цены и качества в сравнении с рядом европейских коллег, - считает Маркова. - Все это может привлечь в отрасль новых игроков, способствовать развитию инвестиций и сделать российское кино прибыльным бизнесом".

Со своей стороны руководитель проекта по поддержке креативных индустрий компании "Российский экспортный центр" Евгения Данильченко, комментируя решение о рибейтах, сообщила, что в самое ближайшее время в Россию для проведения съемок приедут первые зарубежные киностудии. "После окончания работы Американского кинорынка ожидается первая волна иностранных студий на съемки кино в России, ведь теперь они смогут возместить от 30 до 40% расходов и привлечь к работе российских кинематографистов по системе федеральных рибейтов, постановление о которых вступило в силу как раз во время проведения кинорынка, - подчеркнула Данильченко. - Международный опыт показывает, что на каждый доллар, потраченный на рибейт, в казну возвращается, как правило, три".

Дмитрий Медведев подписал 7 ноября постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ. Согласно постановлению, подготовленному Минэкономразвития совместно с Минкультуры, иностранные компании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России - так называемые рибейты.

Чтобы организация получила компенсацию 40% расходов, она должна положительно влиять на экономику, говорится в документе. Например, при съемках художественного полнометражного фильма съемочная группа должна состоять не менее чем на 80% из резидентов РФ, либо объем средств, потраченных на территории России не должен быть меньше 75 млн рублей, либо на территории РФ запланировано не менее 19 съемочных дней. Создатели полнометражного художественного фильма с хронометражем не менее 52 минут могут рассчитывать на компенсацию при расходовании на территории РФ не менее 15 млн рублей, создатели анимационного фильма такой же протяженности - при расходовании не менее 5 млн рублей. Также в программе рибейтов смогут принять участие создатели художественного сериала, минимальная сумма расходов на территории России которых составит не менее 15 млн рублей. Оператором проекта выступает Российский экспортный центр (РЭЦ).