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Эксперт: постановление о системе рибейтов в РФ привлекло интерес международных киностудий

В ближайшее время ожидается приезд первых зарубежных компаний, планирующих съемки в России

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановление о рибейтах - возможности компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ - вызвало большой интерес со стороны иностранных киностудий и компаний. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявила в среду Евгения Маркова - директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент", организатора стенда московских кинокомпаний и студий "Created in Moscow" (Создано в Москве) на Американском кинорынке, который завершил работу в Санта-Монике (штат Калифорния).

"Несколько десятков киностудий уже обратились к нам за информацией по данному вопросу. Анонс рибейтов в России делает нас перспективным партнером по международной ко-продукции (совместному производству фильмов - прим. ТАСС). Российские компании могут предложить качественный продакшн, включая сложную технологическую компьютерную графику и спецэффекты, по более привлекательному соотношению цены и качества в сравнении с рядом европейских коллег, - считает Маркова. - Все это может привлечь в отрасль новых игроков, способствовать развитию инвестиций и сделать российское кино прибыльным бизнесом".

Со своей стороны руководитель проекта по поддержке креативных индустрий компании "Российский экспортный центр" Евгения Данильченко, комментируя решение о рибейтах, сообщила, что в самое ближайшее время в Россию для проведения съемок приедут первые зарубежные киностудии. "После окончания работы Американского кинорынка ожидается первая волна иностранных студий на съемки кино в России, ведь теперь они смогут возместить от 30 до 40% расходов и привлечь к работе российских кинематографистов по системе федеральных рибейтов, постановление о которых вступило в силу как раз во время проведения кинорынка, - подчеркнула Данильченко. - Международный опыт показывает, что на каждый доллар, потраченный на рибейт, в казну возвращается, как правило, три".

Дмитрий Медведев подписал 7 ноября постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ. Согласно постановлению, подготовленному Минэкономразвития совместно с Минкультуры, иностранные компании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России - так называемые рибейты.

Чтобы организация получила компенсацию 40% расходов, она должна положительно влиять на экономику, говорится в документе. Например, при съемках художественного полнометражного фильма съемочная группа должна состоять не менее чем на 80% из резидентов РФ, либо объем средств, потраченных на территории России не должен быть меньше 75 млн рублей, либо на территории РФ запланировано не менее 19 съемочных дней. Создатели полнометражного художественного фильма с хронометражем не менее 52 минут могут рассчитывать на компенсацию при расходовании на территории РФ не менее 15 млн рублей, создатели анимационного фильма такой же протяженности - при расходовании не менее 5 млн рублей. Также в программе рибейтов смогут принять участие создатели художественного сериала, минимальная сумма расходов на территории России которых составит не менее 15 млн рублей. Оператором проекта выступает Российский экспортный центр (РЭЦ).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссия
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