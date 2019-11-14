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Роструд предупредил о случаях мошенничества в связи с внеплановыми проверками

В ведомстве сообщили, что такие случаи были выявлены в 24 регионах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Роструд зафиксировал случаи мошенничества в 24 регионах РФ: злоумышленники представляются сотрудниками инспекции труда и предлагают платно подготовить предприятие к внеплановой проверке, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства.

"Звонящие представляются сотрудниками государственной инспекции труда и сообщают, что в отношении работодателя ведется работа, в ходе которой планируются внеплановые проверки. После чего они предлагают платные услуги по подготовке к якобы готовящимся контрольно-надзорным мероприятиям, а также полиграфическую продукцию и литературу, что, со слов мошенников, гарантирует минимизацию негативных последствий любых проверок гострудинспекции", - рассказали в ведомстве.

В Роструде отметили, что факты мошенничества были зафиксированы в Москве, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми, Пензенской, Кировской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Орловской, Брянской, Тверской, Смоленской, Курской, Рязанской, Мурманской, Липецкой, Астраханской областях. В связи с этим Роструд направил письмо в Министерство внутренних дел с просьбой принять необходимые меры реагирования по фактам мошенничества.

В ведомстве напомнили, что Роструд не оказывает никаких платных услуг. "Информацию по вопросам применения трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно на официальном информационном ресурсе Федеральной службы по труду и занятости "Онлайнинспекция.рф". Там же функционирует сервис "Дежурный инспектор", позволяющий задать вопрос по трудовому законодательству и получить ответ в течение трех рабочих дней. За консультацией также можно обратиться в инспекцию труда в своем регионе", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве призвали работодателей сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы.

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