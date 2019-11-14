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Акции UTair упали на 5,2% после двухдневного роста

Котировки компании снизились до 7,65 рубля за бумагу

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции авиакомпании UTair перешли сегодня к снижению на Московской бирже после значительного роста в предыдущие два дня. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 10:07 мск, котировки компании падают на 5,2% - до 7,65 рубля за бумагу.

12 ноября глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления компании и не намерен ее банкротить. После этого котировки компании выросли более чем на 16%. В среду бумаги продолжили рост и прибавили еще почти 14%.

UTair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, - испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 15,4 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, UTair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей.

Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).

Авиакомпания с конца 2018 года ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации кредитов.

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