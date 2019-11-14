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Минобороны хочет взыскать с "Туполева" 4,6 млрд рублей через суд

Подробности претензий ведомства к "Туполеву" не уточняются

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО "Туполев" о взыскании 4,6 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Арбитраж принял исковое заявление 13 ноября. При этом подробности претензий Минобороны к "Туполеву" не уточняются.

В "Туполеве" сообщили ТАСС, что не комментируют судебные дела компании.

Компания "Туполев" производит по заказу Минобороны, в том числе, стратегические ракетоносцы Ту-160 и модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Летчики часто называют его "Белый лебедь". Он является одним из самых мощных боевых самолетов в мире и самым крупным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации.

Ту-22М3 - дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено порядка 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

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