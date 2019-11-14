Motorola представила обновленную "раскладушку" Razr

Компания Motorola представила складной смартфон с двумя экранами, который стал обновленной версией телефона Razr. Об этом сообщается на сайте Motorola.

"Карманная "раскладушка" в сочетании с возможностями современного смартфона. Новый, радикально другой Razr здесь", - сообщает компания.