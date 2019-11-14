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Motorola представила обновленную "раскладушку" Razr

Продажи смартфона начнутся в январе 2020 года

Компания Motorola представила складной смартфон с двумя экранами, который стал обновленной версией телефона Razr. Об этом сообщается на сайте Motorola. 

"Карманная "раскладушка" в сочетании с возможностями современного смартфона. Новый, радикально другой Razr здесь", - сообщает компания.

Всю внутреннюю часть устройства занимает складывающийся 6,2-дюймовый OLED-дисплей. На его внешней стороне есть отдельный экран для быстрых действий, где можно переключать музыку или проверять сообщения. Основная камера на телефоне получила расширение 16 пикселей, а фронтальная - 5. Функции ночного видения и встроенного искусственного интеллекта помогают улучшать качество снимков.

Продажи нового Razr начнутся в январе 2020 года. Его стоимость будет начинаться от $1,5 тыс.

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