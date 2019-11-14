Патрушев: ЕАЭС состоялся как структура с общей стратегией экономического развития

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) состоялся в качестве структуры, обладающей общей стратегией экономического развития и привлекательностью для внешних игроков. Об этом говорится в послании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева участникам I Евразийского аналитического форума на тему "ЕАЭС: опыт, проблемы, приоритеты развития и безопасности (к пятилетию образования)".

Текст приветствия зачитал заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

"Результаты деятельности ЕАЭС впечатляют: в первую очередь об этом говорит растущий товарооборот между странами как внутри союза, так и с внешними государствами и экономическими объединениями. В целом ЕАЭС состоялся как структура, имеющая общую стратегию экономического развития и привлекательность для внешних экономических игроков", - отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что страны - члены ЕАЭС сталкиваются с общими вызовами, среди которых - усиление мировой конкуренции за товарные и географические рынки, недостаточно высокий уровень технологического развития для обеспечения устойчивого экономического роста, внутренние социально-демографические проблемы. "И сегодня мы должны с учетом современных вызовов и угроз совершенствовать механизмы взаимодействия, углублять сотрудничество и успешно встраиваться в глобальную торгово-экономическую архитектуру в качестве конкурентоспособного центра мировой экономики", - подчеркнул он.