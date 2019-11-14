Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев: ЕАЭС состоялся как структура с общей стратегией экономического развития

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что результаты деятельности организации впечатляют

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) состоялся в качестве структуры, обладающей общей стратегией экономического развития и привлекательностью для внешних игроков. Об этом говорится в послании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева участникам I Евразийского аналитического форума на тему "ЕАЭС: опыт, проблемы, приоритеты развития и безопасности (к пятилетию образования)".

Текст приветствия зачитал заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

"Результаты деятельности ЕАЭС впечатляют: в первую очередь об этом говорит растущий товарооборот между странами как внутри союза, так и с внешними государствами и экономическими объединениями. В целом ЕАЭС состоялся как структура, имеющая общую стратегию экономического развития и привлекательность для внешних экономических игроков", - отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что страны - члены ЕАЭС сталкиваются с общими вызовами, среди которых - усиление мировой конкуренции за товарные и географические рынки, недостаточно высокий уровень технологического развития для обеспечения устойчивого экономического роста, внутренние социально-демографические проблемы. "И сегодня мы должны с учетом современных вызовов и угроз совершенствовать механизмы взаимодействия, углублять сотрудничество и успешно встраиваться в глобальную торгово-экономическую архитектуру в качестве конкурентоспособного центра мировой экономики", - подчеркнул он.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
Реклама на ТАСС
Число безработных в Северной Осетии сократилось на тысячу человек благодаря инвестпроектам
Официально зарегистрированных безработных в республике 5,9 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС