Сбербанк считает выгодной сделку по продаже долга "Мечела" в пользу ВТБ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сделка по продаже долга "Мечела" в пользу ВТБ выгодна Сбербанку, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.

"Сделка по продаже долга "Мечела" выгодна Сбербанку. Это хорошая сделка, позволит сократить операционные издержки", - отметил Ганеев, подчеркнув, что для самой компании это означает сокращение числа кредиторов, что также является для нее позитивным моментом.

Как сообщалось ранее, ВТБ стал крупнейшим кредитором группы "Мечел", выкупив ее долг в сумме чуть менее 50 млрд рублей у Сбербанка.

Отмечалось, что в совокупности с текущей экспозицией данная сделка делает ВТБ крупнейшим кредитором группы "Мечел".

Также в ВТБ сообщали, что, помимо прочего, данная сделка "окажет благоприятное влияние на предстоящую реструктуризацию кредитных обязательств группы".

Летом этого года "Мечел" направил Сбербанку обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 на 2024-2026 годы. Сбербанк сообщил о намерении рассмотреть вопрос о реструктуризации после анализа финансовой модели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка о предоставлении аналогичных условий реструктуризации.