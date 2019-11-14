Ростех начал выпуск оптимизатора энергопотребления для умных электросетей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") начал производство устройства по оптимизации энергопотребления, говорится в сообщении холдинга.

Устройство предназначено для нормализации электропитания оборудования и позволяет снизить потребление энергии на 8-10%. С его помощью можно создавать умные электросети в отдельном доме или на предприятии. Цена прибора составляет от 170 тыс. рублей, уточнили ТАСС в холдинге.

Оптимизатор энергопотребления фиксирует и автоматически выравнивает падения, повышения или резкие колебания напряжения, что позволяет экономить потребляемую электроэнергию, повышает надежность систем электропитания объектов и срок эксплуатации оборудования. Он использует интеллектуальную систему управления и контроля, предоставляя пользователю дистанционный доступ к подробной информации о текущих параметрах потребления электроэнергии.

"Новая система предназначена для жилых домов, предприятий, социальных объектов, и позволит потребителям снизить затраты на электроснабжение. При необходимости оборудование может быть интегрировано в имеющиеся системы мониторинга энергопотребления. Для этого прибор оснащен необходимыми вычислительными ресурсами и интерфейсами, что позволяет создавать с его помощью цифровые локальные "умные" электросети - Smart Grid", - говорится в сообщении.

Среди покупателей продукции холдинга и компании группы "Россети". Ранее "Росэлектроника" планировала поставки оборудования для "Россетей" для цифровизации электросетевого комплекса на сумму 69 млрд рублей до 2022 года. По итогам 2018 года холдинг заключил с группой "Россети" контракты на поставку оборудования на сумму 6 млрд рублей. По итогам 2019 года объем поставок может достичь 15 млрд рублей.

О холдинге

Холдинг "Росэлектроника" объединяет более 150 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд рублей. Холдинг, по его расчетам, формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира