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Дума одобрила протокол об отмене декларирования экспортируемых в Абхазию нефтепродуктов

Документ начнет временно применяться через 30 дней с даты подписания

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг ратифицировала протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами РФ и Абхазии, призванный отменить временное периодическое таможенное декларирование экспортируемых в республику нефтепродуктов.

Согласно пояснительным материалам, "протокол предусматривает распространение практики отмены временного периодического таможенного декларирования при поставках нефтепродуктов по аналогии с Киргизской Республикой". Документом установлено, что декларирование данных товаров, вывозимых с территории РФ в Абхазию, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного российским законодательством.

Протокол начинает временно применяться по истечении 30 дней с даты подписания для обеспечения незамедлительной организации поставок в 2019 году нефтепродуктов без декларирования.

Теги
АбхазияРоссия
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