Закон о налоговых льготах для проектов в Арктике будет принят в 2020 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральный закон о предоставлении налоговых льгот для проектов, реализуемых на территории Арктики, будет принят в первой половине 2020 года. Это позволит Мурманской области увеличить темпы роста экономики, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Чибис на II международной сессии "Сотрудничество в Арктике" в Мурманске.

"Мы вместе с федеральным правительством "дотачиваем" нюансы по новому законопроекту, который предоставляет беспрецедентные налоговые льготы и преференции для проектов в Арктике. Это дает с учетом той географической ситуации, тех ресурсов, которые есть, полезных ископаемых, это дает совершенно другого уровня рывок в экономическом росте. По всем планам [федеральный закон] будет принят в первой половине следующего года. Все принципиальные решения по этому поводу приняты, разногласия сняты", - сказал Чибис.

Он добавил, что власти региона договорились с федеральным центром о предоставлении налоговых льгот не только для крупных инвестиционных проектов, но и для представителей малого и среднего бизнеса.

"Мы договорились в правительстве, чтобы помимо крупных, инфраструктурных, промышленных проектов, которые реализуются на нашей территории, которые будут реализовываться, чтобы сфера услуг, сервиса тоже имела специальную государственную поддержку для того, чтобы здесь работать. <..> Мы уже сегодня делаем все, чтобы заманить сюда и дать лучшие условия для инвесторов, и сами региональные льготы предоставляем достаточно серьезные. Мы, давая послабления, считаем объем экономического роста, какие налоги нам заплатят после реализации или в момент реализации проекта", - уточнил губернатор.

Чибис также отметил, что власти региона рассчитывают, что совместно с правительством РФ будет разработана специальная программа "по изменению и социально-экономическому развитию населенных пунктов Мурманской области".

"В рамках новой программы по Арктике, решение по такой программе президентом принято, мы работаем над тем, чтобы была специальная подпрограмма по изменению и социально-экономическому развитию населенных пунктов Мурманской области. Они имеют особое значение в том числе потому, что здесь помимо крупных инфраструктурных, промышленных проектов, базируется Северный флот, который обеспечивает по сути стабильность не только в Арктике, но и в мире, обеспечивая глобальную безопасность. Наша задача - модернизировать эти населенные пункты, повысив там качество жизни и для гражданского персонала, и для военнослужащих", - пояснил губернатор.

О сессии

II международная сессия "Сотрудничество в Арктике" проходит в Мурманске в течение одного дня. Ее организатором выступает Министерство экономического развития Мурманской области при официальной поддержке Министерства иностранных дел РФ. Среди основных вопросов сессии перспективы и точки роста международного сотрудничества на Севере, механизмы повышения инвестиционной привлекательности арктических территорий, а также особенности реализации крупномасштабных проектов в арктических условиях. В работе форума принимают участие представители международных организаций и дипломатических миссий Швеции, Финляндии и Норвегии.