Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгоградской области второй раз за 25 лет приняли профицитный бюджет в первом чтении

До этого первый в постсоветское время профицитный бюджет принимался в регионе в 2016 году

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы приняли в первом чтении бюджет региона на 2020 год, профицит запланирован в размере почти 200 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы. До этого первый в постсоветское время профицитный бюджет принимался в регионе в 2016 году. Затем на последующие три года бюджет был бездефицитным - доходы областной казны равнялись расходам.

"Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят сегодня в первом чтении большинством голосов. Планируется, что доходы в следующем году составят 108,9 млрд рублей (108,3% к плановым назначениям 2019 года), расходы 108,7 млрд рублей. Профицит составит 200 млн рублей", - сказала ТАСС представитель областной думы.

Она отметила, что профицитный бюджет запланирован и на 2021-2022 годы. "В 2021 году запланирован такой же - 200 млн рублей, в 2022 году профицит составит 500 млн рублей", - отметила собеседница агентства. По ее словам, на приоритетные региональные проекты, которые входят в национальные проекты, в 2020 году планируется направить 20,2 млрд рублей, а всего за три ближайших года - 68 млрд рублей.

"Свыше 20 млрд рублей планируется выделить в будущем году на здравоохранение, что на 900 млн больше, чем в этом году. На 300 млн рублей увеличено финансирование на обеспечение лекарственными препаратами льготной категории населения. Теперь объем средств, предусмотренных на эти цели, составит 1,2 млрд рублей. В проекте бюджета предусмотрены средства на проектирование и строительство 46 объектов системы здравоохранения", - сообщил журналистам заместитель председателя комитета по охране здоровья облдумы Владимир Шкарин. По мнению большинства депутатов облдумы, принятый в первом чтении главный финансовый документ региона способствует улучшению социально-экономических условий и повышению качества жизни населения.

Волгоградская облдума планирует рассмотреть проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором и окончательном чтении 21 ноября.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
ФАС приняла решение дерегулировать тарифы на международных и московских рейсах в Пулково
Также Федеральная антимонопольная служба отложила на 2020 год решение по дерегулированию тарифов на железнодорожные перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС