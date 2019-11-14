В Волгоградской области второй раз за 25 лет приняли профицитный бюджет в первом чтении

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы приняли в первом чтении бюджет региона на 2020 год, профицит запланирован в размере почти 200 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы. До этого первый в постсоветское время профицитный бюджет принимался в регионе в 2016 году. Затем на последующие три года бюджет был бездефицитным - доходы областной казны равнялись расходам.

"Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят сегодня в первом чтении большинством голосов. Планируется, что доходы в следующем году составят 108,9 млрд рублей (108,3% к плановым назначениям 2019 года), расходы 108,7 млрд рублей. Профицит составит 200 млн рублей", - сказала ТАСС представитель областной думы.

Она отметила, что профицитный бюджет запланирован и на 2021-2022 годы. "В 2021 году запланирован такой же - 200 млн рублей, в 2022 году профицит составит 500 млн рублей", - отметила собеседница агентства. По ее словам, на приоритетные региональные проекты, которые входят в национальные проекты, в 2020 году планируется направить 20,2 млрд рублей, а всего за три ближайших года - 68 млрд рублей.

"Свыше 20 млрд рублей планируется выделить в будущем году на здравоохранение, что на 900 млн больше, чем в этом году. На 300 млн рублей увеличено финансирование на обеспечение лекарственными препаратами льготной категории населения. Теперь объем средств, предусмотренных на эти цели, составит 1,2 млрд рублей. В проекте бюджета предусмотрены средства на проектирование и строительство 46 объектов системы здравоохранения", - сообщил журналистам заместитель председателя комитета по охране здоровья облдумы Владимир Шкарин. По мнению большинства депутатов облдумы, принятый в первом чтении главный финансовый документ региона способствует улучшению социально-экономических условий и повышению качества жизни населения.

Волгоградская облдума планирует рассмотреть проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором и окончательном чтении 21 ноября.