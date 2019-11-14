ФАС приняла решение дерегулировать тарифы на международных и московских рейсах в Пулково

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ приняла решение дерегулировать аэропортовые тарифы на международных и московских рейсах в Пулково. Об этом говорится в сообщении ФАС. Вместе с тем, служба отложила до I квартала 2020 года решение по дерегулированию тарифов на железнодорожные перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом.

"ФАС приняла решение по дерегулированию тарифов на международных и московском направлениях в аэропорту Пулково. Ожидаем от оператора аэропорта проведения гибкой тарифной политики, ориентированной на рост количества прямых авиамаршрутов из Санкт-Петербурга, прежде всего, в лоукост-сегменте, - говорится в сообщении ФАС. - Решения по железнодорожным перевозкам отложено до I квартала 2020 года в связи с проводимой Федеральной пассажирской компанией подготовке к работе в условиях конкуренции".

В начале ноября, ФАС опубликовала разработанный ведомством законопроект, который предусматривал снятие ценового регулирования с услуг по обслуживанию самолетов и пассажиров на международных линиях в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково, а также с железнодорожных перевозок в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования между Москвой и Санкт-Петербурга.

Что касается Пулково, то там предусмотрено дерегулирование тарифов по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставлению аэровокзального комплекса, обеспечению авиационной безопасности, обслуживанию пассажиров.