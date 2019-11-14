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Минпромторг и РЭЦ протестируют экспортные планы для конкретных зарубежных рынков

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков отметил, что в торгпредствах создаются специальные группы поддержки экспортной деятельности, работающие на принципах проектного управления
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ и Российский экспортный центр в рамках интеграции торгпредств с зарубежными офисами РЭЦ разрабатывают планы действий для конкретных зарубежных рынков. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, выступая на форуме "Сделано в России".

"Страновые планы действий сейчас в пилотом режиме [разрабатываются], [пока их] семь, уже утверждены Вьетнам, Германия, Узбекистан", - сказал он.

При этом в торгпредствах создаются специальные группы поддержки экспортной деятельности, работающие на принципах проектного управления, отметил Осьмаков. Они запущены в семи торгпредствах: Вьетнам, Германия, Индия, Китай, Сингапур, Турция, Узбекистан. Готовятся еще шесть: Азербайджан, Индонезия, Иран, Италия Казахстан, Малайзия. В перспективе проект может охватить порядка 100 стран, сообщил замминистра. "Здесь речь идет о системе прямого сопровождения клиента, оказании поддержки на цифровых основаниях", - отметил он.

Все это необходимо для того, чтобы сделать систему торгпредств более современной, эффективной и быстрой, добавил замминистра.

Взаимодействие с РЭЦ

"Мы пытаемся превратить государство в удобный сервис, в удобную систему проектной поддержки экспортеров. Ключевую роль в этой работе играет переданная нам система торгпредств, которую мы с коллегами из РЭЦ пытаемся превратить в нечто интегрированное, проектное, сервисное", - пояснил замглавы Минпромторга.

Для этого необходимо упростить выход на внешние рынки и снизить издержки, расширить регионы охвата, создать единую сквозную линейку продуктовых услуг, снизить бюрократическую нагрузку и цифровизировать процессы, отметил он.

"Важно максимально выстраивать связку между РЭЦ и торгпредствами, потому что дополнительные финансовые ресурсы, штатную численность в торгпредствах организовать в рамках нашей государственной системы довольно сложно, а вот финансовые ресурсы и кадровую поддержку через РЭЦ закачать в эту общую систему поддержки экспорта можно", - отметил Осьмаков.

Благодаря взаимодействию удалось существенно сократить сроки поиска зарубежных партнеров для российских экспортеров, отметил, в свою очередь, старший вице-президент РЭЦ Игорь Жук.

"50 дней было, сейчас 22 дня [составляет] срок поиска партнера для экспортеров за границей и, наоборот, для покупателя за границей - поставщика из РФ", - отметил он.

По его словам, РЭЦ работает даже на тех рынках, где отсутствуют российские торгпредства, если там есть российский экспортный торговый советник. Такой подход позволяет шире предлагать российские товары и услуги, отметил он.

Теги
Россия
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