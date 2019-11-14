Росстандарт назвал регионы с наибольшей долей суррогатного топлива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Крым, Дагестан и Свердловская область оказались в числе регионов, где регистрируется наибольший процент нарушений в сфере моторного топлива. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель начальника управления государственного надзора и контроля Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Оксана Бородина.

"Проблема некачественного топлива остается актуальной. Проводя анализ результатов, мы выявили, что с 2015 года по настоящий момент доля фальсифицированного и не соответствующего требованиям топлива сократилась больше, чем в два раза - до 9%. При этом есть проблемные регионы - Крым, Дагестан, Свердловская область, где недавно проводило мониторинг Роскачество, и выявило большой процент нарушений. В данных регионах мы работаем с органами местной власти, прокуратурой, проводятся внеплановые проверки, и к 2021 году планируем улучшить ситуацию и там", - сказала она.

По словам Бородиной, среди источников фальсификата - нефтебазы, мини-НПЗ, недобросовестные участники рынки. "Необходим запрет на реализацию всякого рода суррогата, иногда на АЗС продается под видом дизельного топлива, судовое, маловязкое топливо - эта проблема является актуальной, и мы готовим соответствующие инициативы", - отметила она, добавив, что самое частое нарушение - превышение серы в топливе.