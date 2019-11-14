Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росстандарт назвал регионы с наибольшей долей суррогатного топлива

В агентстве надеются решить проблемы в топливной сфере уже к 2021 году
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Крым, Дагестан и Свердловская область оказались в числе регионов, где регистрируется наибольший процент нарушений в сфере моторного топлива. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель начальника управления государственного надзора и контроля Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Оксана Бородина.

"Проблема некачественного топлива остается актуальной. Проводя анализ результатов, мы выявили, что с 2015 года по настоящий момент доля фальсифицированного и не соответствующего требованиям топлива сократилась больше, чем в два раза - до 9%. При этом есть проблемные регионы - Крым, Дагестан, Свердловская область, где недавно проводило мониторинг Роскачество, и выявило большой процент нарушений. В данных регионах мы работаем с органами местной власти, прокуратурой, проводятся внеплановые проверки, и к 2021 году планируем улучшить ситуацию и там", - сказала она.

По словам Бородиной, среди источников фальсификата - нефтебазы, мини-НПЗ, недобросовестные участники рынки. "Необходим запрет на реализацию всякого рода суррогата, иногда на АЗС продается под видом дизельного топлива, судовое, маловязкое топливо - эта проблема является актуальной, и мы готовим соответствующие инициативы", - отметила она, добавив, что самое частое нарушение - превышение серы в топливе.

Теги
ДагестанКрымСвердловская область
Реклама на ТАСС
Пользователи Microsoft Azure смогут ускорить работу AI с помощью чипов Graphcore
Обучение алгоритмов искусственного интеллекта сможет проходить в 10-100 раз быстрее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС