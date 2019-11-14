ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019-2020 годы

ТАСС, 14 ноября. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) впервые за несколько месяцев не понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть. Так, ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса 2019 году на уровне 0,98 млн баррелей в сутки, а в 2020 году рост составит 1,08 млн баррелей в сутки, говорится в ноябрьском отчете организации.

В 2019 году мировой рост спроса на нефть не изменился, несмотря на повышение прогноза по потреблению на Ближнем Востоке во второй половине года. Однако ОПЕК наблюдает снижение спроса в странах ОЭСР, в Северной и Южной Америках в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса в этих странах во II и III кварталах.

При этом ОПЕК снизила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК" на 2020 г. на 34 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,17 млн б/с. Такая оценка связана с понижением прогноза по росту предложения США на 33 тыс. б/с, до 1,5 млн б/с.

Рост предложения нефти в 2019 году остается на уровне 1,82 млн б/с, так как более высокая, чем ожидалась, добыча нефти в Канаде, Великобритании и Казахстане была компенсирована снижением данных по добыче США, Индонезии и ряда других стран. По оценке ОПЕК, США, Бразилия, Китай, Великобритания, Австралия и Канада являются основными драйверами роста в 2019 году.

Ожидается, что в 2020 г. основными драйверами роста предложения нефти станут США, Бразилия, Норвегия, Россия, Канада, Казахстан и Австралия, а в Мексике, Индонезии, Египте, Великобритании, Колумбии и Египте ожидается наибольший спад.

Темпы роста предложения

ОПЕК снизила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК" на 2020 год на 34 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,17 млн б/с. Такая оценка связана с понижением прогноза по росту предложения США на 33 тыс. б/с, до 1,5 млн б/с, говорится в отчете.

Рост предложения нефти в 2019 году остается на уровне 1,82 млн б/с, так как более высокая, чем ожидалась, добыча нефти в Канаде, Великобритании и Казахстане была компенсирована снижением данных по добыче США, Индонезии и ряда других стран. По оценке ОПЕК, США, Бразилия, Китай, Великобритания, Австралия и Канада являются основными драйверами роста в 2019 году.

Важность мониторинга запасов

Запасы нефти стран, не входящих в ОЭСР, нуждаются в мониторинге, так как динамика их роста делает этот показатель все более важным для эффективности работы соглашения о сокращении добычи в рамках ОПЕК+, которое действует с 2017 года. Такой вывод следует из ноябрьского отчета.

Коммерческие запасы нефти в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества (ОЭСР), которые иногда еще называют развитыми странами, с 2017 года, когда начала работать сделка ОПЕК+, снизились на 57 млн баррелей. При этом за тот же период коммерческие запасы стран, не входящих в эту организацию, выросли на 138 млн баррелей, отмечается в докладе. "Это говорит о том, что соглашение оказало большее влияние на запасы ОЭСР, так как развивающиеся страны продолжают наращивать свои резервы и мощности НПЗ в ожидании растущего спроса", - говорится в нем.

По мнению экспертов ОПЕК, этот тренд будет продолжаться, так как основной прирост спроса будет приходиться как раз на развивающиеся страны. "Поэтому мониторинг изменений в запасах нефти, не входящих в ОЭСР, крайне важен для понимания полной картины с запасами и баланса в спросе и предложении", - считают в ОПЕК. В сентябре запасы нефти ОЭСР снизились на 23,5 млн баррелей, но превышали средний за пять лет уровень на 28,2 млн баррелей.

Добыча нефти в ОПЕК в октябре выросла

Страны, входящие в организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), в октябре увеличили добычу нефти на 943 тыс. баррелей в сутки в сравнении с добычей в сентябре, до 29,65 млн баррелей в сутки. Это следует из ноябрьского отчета ОПЕК.

Добыча нефти в октябре выросла в основном за счет Саудовской Аравии - рост на 1 млн б/c, тогда как в сентябре она упала на 1,3 млн баррелей из-за атак на объекты Saudi Aramco. В Венесуэле добыча подросла на 42 тыс. б/с - до 687 тыс. б/с, в ОАЭ - на 23 тыс. б/с, до 3,1 млн б/с. Добыча снижалась в Ираке - на 42 тыс. б/с, до 4,7 млн б/с, в Нигерии - на 37 тыс. б/с, до 1,8 млн б/с.

При этом 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи, в октябре снизили производство на 1,09 млн баррелей в сутки к базовому уровню, принятому в соглашении ОПЕК+. Таким образом, в октябре их совокупная суточная добыча составила 25,65 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года. По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, в октябре обязательства были исполнены на 135% против 274% в сентябре.