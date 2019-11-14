Немецкие и арабские совладельцы Пулково приобретут грузовой терминал аэропорта

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Немецкая Fraport и Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) планируют приобрести грузовой терминал Пулково, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев по итогам заседания правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Есть акционеры из Fraport - франкфуртские, есть компании катарские. Сегодня сделка одобрена, они приобретают грузовой терминал Пулково", - сказал Артемьев.

Аэропорт Пулково управляется компанией "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС). В состав акционеров ВВСС входят банк ВТБ, Fraport AG и Суверенный фонд Катара и РФПИ с пулом иностранных инвесторов. АО "Грузовой терминал Пулково" принадлежит банку "Санкт-Петербург".