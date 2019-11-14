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Систему сервисов для экспортеров "Одно окно" в РФ запустят в ноябре 2020 года

Экспортеры смогут с помощью платформы получить консультации, субсидии, найти покупателей, а также пройти таможенное декларирование

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) рассчитывает, что 26 ноября 2020 года будет запущена в эксплуатацию система комплексного оформления экспорта "Одно окно", которая позволит в одном месте в онлайн-режиме получить доступ к услугам органов власти, РЭЦ, банков и других организаций. Об этом говорится в презентации, которую на Международном экспортном форуме "Сделано в России" представил директор по информационным технологиям РЭЦ Алексей Михайлик.

"Введение системы в промышленную эксплуатацию - 26 ноября 2020 года", - говорится в презентации.

"Это формирование комплексной экосистемы сервисов, которые позволят оформить экспортную сделку. Мы хотим и создаем процессы таким образом, чтобы они были удобны для экспортеров. Доступ к системе в любое время, в любом месте", - отметил Михайлик в ходе презентации системы.

"Большой задачей является выявление потенциальных экспортеров, выстраивание контакта с ними, подготовка их к экспортным сделкам, помощь с выбором потенциального покупателя", - отметил в свою очередь старший вице-президент РЭЦ Олег Енин.

В рамках платформы можно будет получить доступ к государственным процедурам из одной точки. Для этого экспортеру нужно будет сформировать цифровой профиль, в котором будут содержаться все необходимые сведения и документы, касающиеся деятельности компании. Эти данные можно будет направлять в различные ведомства для получения комплекса услуг в сфере ВЭД. У бизнеса также появится возможность оперативно получить обратную связь по статусу запрошенных услуг.

Согласно озвученным планам, в 2020 году экспортеры смогут с помощью платформы получить консультации, субсидии, найти покупателей, а также пройти таможенное декларирование, получить подтверждение права на применение налоговой ставки 0%, пройти валютный и экспортный контроль.

В 2021 году станет доступным получение сертификатов свободной продажи, прохождения товара, на право вывоза наркотических средств, фитосанитарного и ветеринарного сертификатов, также можно будет получить лицензию на экспорт отдельных видов товаров. Кроме того, экспортерам будут доступны кредитно-страховые продукты и аналитика.

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