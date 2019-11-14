Две пермские компании стали лидерами премии "Экспортер года"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Компании из Перми "Промобот" и "IT Профессиональные Решения" (входит в ITPS Group) стали лауреатами всероссийской премии "Экспортер года", церемония награждения прошла в четверг в Москве на площадке международного экспортного форума "Сделано в России". Об этом ТАСС сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В рамках всероссийского этапа премии компания "Промобот" стала лауреатом в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий", компания "IT Профессиональные Решения" (ITPS Group) победила в номинации "Экспортер года в сфере услуг". Еще одна пермская компания "Форт Телеком" заняла второе место в номинации "Прорыв года", - отмечается в сообщении.

Отбор победителей всероссийской премии "Экспортер года" проводился на конкурсной основе в два этапа: сначала на уровне округа, а затем федерации. "За 15 лет истории нашей компании мы участвовали в более чем 500 крупных проектах в 20 странах мира, среди которых страны Ближнего Востока и Азии, Юго-Восточной Азии и Африки, Латинской Америки и Европы. Стратегически мы развиваем бизнес в регионах нашего присутствия - Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Ирак. Мы также планируем вывести наши продукты и услуги на рынки СНГ и дальнего зарубежья, действуя самостоятельно и опираясь на возможности стратегических межгосударственных альянсов, таких как ШОС, БРИКС, ЕАЭС. В перспективе запланирован выход на высококонкурентные рынки Европы, Северной Америки и Азии", - цитирует пресс-служба слова руководителя "IT Профессиональные Решения" Леонида Тихомирова.

По словам гендиректора Российского экспортного центра, (РЭЦ) Андрея Слепнева, победители получат дополнительную поддержку при поставках своей продукции за рубеж. РЭЦ планирует существенно субсидировать расходы по размещению соответствующей продукции на электронных площадках и раскрутку, с большой скидкой предоставлять страховой полис ЭКСАРа (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций), который позволяет сделать защиту по поставкам и по кредитованию. В числе бонусов также персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами, бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта, а также участие в селекционных программах, бизнес-миссиях, выставках.

Премия "Лучший российский экспортер" учреждена в 1998 году. С 2008 года она проводилась под эгидой Министерства промышленности и торговли. В 2015 году был разработан новый формат премии: название изменено на "Экспортер года", в качестве основного критерия отбора участников установлен несырьевой экспорт. В 2019 году премия вошла в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Всего на участие в премии в этом году заявились более 1,6 тыс. компаний из 78 регионов России, среди которых 70% - представители малого бизнеса.

О компаниях

Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе, они трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в московском метро, в Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России - в Перми.

"IT Профессиональные Решения" - компания, оказывающая услуги в сфере информационно-технологического и управленческого консалтинга, ИТ-инжиниринга, системной интеграции и разработке решений для крупных компаний в различных секторах экономики.