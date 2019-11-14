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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,06-0,39%

Курс доллара упал до 64,07 рубля

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снижаются к завершению торгов в четверг. Индекс Мосбиржи просел на 0,39% - до 2922,45 пункта, индекс РТС -на 0,06%, до 1436,98 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 18:54 мск упал на 0,44% - до 64,068 рубля, курс евро - на 0,47% - до 70,45 рубля.

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне дорожают на 0,64% - до $62,93 за баррель.

Российский рынок акций может показать небольшой рост в пятницу, 15 ноября, с учетом поддержки нефтяных котировок после неожиданного снижения запасов нефти в США за прошлую неделю, о котором отчитался API (Американский институт нефти), полагает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

По ряду акций, например, "Газпрома", вероятно продолжение нисходящей коррекции после сильного роста в этом году, добавляет эксперт.

"БКС Премьер" ожидает, что индекс Мосбиржи 15 ноября будет торговаться в диапазоне 2915-2925 пунктов, курс доллара прогнозируется в пределах 63,9-64,4 рубля.

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Россия
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