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"КамАЗ" требует от МУП "Электротранспорт" вернуть 190 автобусов

Причиной стали долги по лизинговым платежам в размере более 700 млн рублей

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. "КамАЗ" намерен отозвать 190 автобусов у МУП "Электротранспорт" в Набережных Челнах. Об этом в четверг сообщает корпоративная газета "Вести КамАЗа".

"Всего компания планирует отозвать 190 автобусов своего производства. Причиной для отзыва стали долги по лизинговым платежам в размере свыше 700 млн рублей. Изъятие автобусов - последняя фаза затянувшегося конфликта автогиганта и местного перевозчика", - говорится в сообщении.

Ранее Арбитражный суд Татарстана принял к производству исковое заявление АО "Лизинговая компания "КамАЗ" к челнинскому МУП "Электротранспорт" от 23 октября. Собеседование и предварительное судебное заседание назначены, согласно определению, на 20 ноября. Истец требует расторгнуть договоры лизинга и изъять у ответчика автобусы марки "Нефаз".

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы автопроизводителя Олег Афанасьев, "КамАЗ" не ставит целью лишить Набережные Челны автобусов.

"Это вынужденная мера, к которой нас привели неплатежи МУП "Электротранспорт" за поставленную технику. Мы в течение прошлого года, да и до этого, обращались в различные суды с требованием взыскать задолженность, которая на данный момент находилась свыше 700 млн рублей <…> Следующий шаг, опять же, повторюсь, вынужденный шаг - у нас нет желания, цели как-то усложнить транспортную проблему города, это вынужденный наш шаг, потому мы, в соответствии с российским законодательством, обязаны требовать платежи, а затем уже требовать изъятия поставленной техники. Это требования законодательства, это не наша инициатива", - сказал он.

Ситуация с автобусами

Как сообщала ранее газета, 3 сентября на выставке Comtrans 2019 генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин "посетовал на ситуацию, сложившуюся с перевозками персонала заводов муниципальным транспортом".

"Несколько лет назад мы подарили свое транспортное предприятие городу. 60% городских перевозок пассажиров проводилось трамваями. Мы с акционерами приняли решение передать эту функцию городу, и передали в лизинг 190 автобусов на газовом топливе. Сегодня долги города по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию превышают 700 млн рублей. Администрация города показала, что она абсолютно не способна организовать перевозки. В прошлом году доходило до того, что мы со второй смены не могли вывезти людей. Это было ЧП", - цитирует газета Когогина.

Он сообщил о переговорах с городом и республикой. "Закончится это тем, что будем вынуждены изъять автобусы и продать другим клиентам", - сказал Когогин.

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