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"Газпром нефть" и Shell в ближайшее время направят комиссии по инвестициям данные о СП

В СП могут войти пять лицензионных участков в ЯНАО

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Shell направят правительственной комиссии по иностранным инвестициям всю запрошенную информацию по создаваемому совместному предприятию "Меретояханефтегаз" в ближайшее время. Об этом ТАСС в четверг сообщили в "Газпром нефти".

"У членов правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ возникло несколько вопросов, уточняющих детали сделки по созданию СП "Газпром нефти" и компании Shell, в которое могут войти пять лицензионных участков в ЯНАО. Вместе с Shell мы в ближайшее время подготовим развернутые ответы", - отметили в "Газпром нефти".

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев ранее в четверг говорил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям приняла решение на три месяца отложить сделку между "Газпром нефтью" и Shell о создании совместного предприятия из-за необходимости прояснить ряд технических и экономических моментов партнерства.

Артемьев добавил, что ФАС считает хорошими шансы на одобрение сделки на следующей правкомиссии. Объем инвестиций Shell в СП он оценил примерно в 100 млрд рублей. Первый замглавы компании Вадим Яковлев ранее говорил, что "Газпром нефть" и Shell планируют создать совместное предприятие "Меретояханефтегаз" до конца года.

О сделке

Соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе было заключено в июне 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. "Газпром нефть" и Shell подписали юридическую документацию по сделке купли-продажи 50% доли в уставном капитале "Меретояханефтегаза" и создании на его базе совместного предприятия.

"Меретояханефтегаз" владеет лицензией на Меретояхинское месторождение. К моменту закрытия сделки в портфель активов совместного предприятия также войдут лицензии на несколько участков разной степени освоения: Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО. Геологические запасы месторождений, которые войдут в периметр "Меретояханефтегаза", составляют около 1,1 млрд тонн нефти.

Одним из наиболее крупных проектов "Газпром нефти" и Shell является совместное предприятие в сфере добычи и разведки - "Салым петролеум девелопмент". Оно с 2003 года занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО.

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