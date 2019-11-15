"Ъ": в России предлагают законодательно закрепить невозвратный тариф для отелей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает закрепить в российском законодательстве понятие "невозвратный тариф" для отелей. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на инициативу организации, включенную в план "Трансформация делового климата", которым занимается Министерство экономического развития РФ.

По данным издания, в настоящее время закон "О защите прав потребителей" предоставляет гостю возможность отказаться от размещения в гостинице в любой момент, возместив отелю лишь понесенные им расходы. При этом объект размещения вправе взыскать с не заселившегося в номер гостя плату в размере, не превышающем стоимость одних суток проживания. За счет этого отели закладывают потенциальный отказ от размещения в цену бронирования.

В "Опоре России" аргументируют свое предложение практикой применения невозвратных тарифов в авиа- и железнодорожных перевозках. По аналогии с ними гостиницы будут возвращать деньги за отказ от размещения только при крайних обстоятельствах - несчастных случаях, подтвержденной болезни и неоказания уже оплаченной услуги. Эта и другие инициативы организации, помимо Минэкономразвития, направлены также в Ростуризм и Роспотребнадзор, отмечает газета. В Роспотребнадзоре "Коммерсанту" пояснили, что пока невозвратные тарифы противоречат закону.

Как рассказал изданию вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, ведомства должны будут ответить на предложения до 1 декабря. Затем инициативы будут доработаны и направлены в кабмин.

Как отметила президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина, введение невозвратных тарифов в отелях на законодательном уровне позволит снизить стоимость размещения на 20-30%. Более того, норма поможет гостиницам лучше планировать загрузку.