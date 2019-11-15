Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": в России предлагают законодательно закрепить невозвратный тариф для отелей

В Роспотребнадзоре при этом пояснили, что пока невозвратные тарифы противоречат закону

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает закрепить в российском законодательстве понятие "невозвратный тариф" для отелей. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на инициативу организации, включенную в план "Трансформация делового климата", которым занимается Министерство экономического развития РФ.

По данным издания, в настоящее время закон "О защите прав потребителей" предоставляет гостю возможность отказаться от размещения в гостинице в любой момент, возместив отелю лишь понесенные им расходы. При этом объект размещения вправе взыскать с не заселившегося в номер гостя плату в размере, не превышающем стоимость одних суток проживания. За счет этого отели закладывают потенциальный отказ от размещения в цену бронирования.

В "Опоре России" аргументируют свое предложение практикой применения невозвратных тарифов в авиа- и железнодорожных перевозках. По аналогии с ними гостиницы будут возвращать деньги за отказ от размещения только при крайних обстоятельствах - несчастных случаях, подтвержденной болезни и неоказания уже оплаченной услуги. Эта и другие инициативы организации, помимо Минэкономразвития, направлены также в Ростуризм и Роспотребнадзор, отмечает газета. В Роспотребнадзоре "Коммерсанту" пояснили, что пока невозвратные тарифы противоречат закону.

Как рассказал изданию вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, ведомства должны будут ответить на предложения до 1 декабря. Затем инициативы будут доработаны и направлены в кабмин.

Как отметила президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина, введение невозвратных тарифов в отелях на законодательном уровне позволит снизить стоимость размещения на 20-30%. Более того, норма поможет гостиницам лучше планировать загрузку.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Боливийский бизнес оценил потери, вызванные политическим кризисом
Речь идет о $1,1 млрд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС