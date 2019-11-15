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РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

При этом, как отмечает издание, у ЦБ вызывает вопрос механизм проверки сведений

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Крупные российские банки предложили Центральному банку позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о своих доходах, а участникам рынка - получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй (БКИ). Сведения необходимы банкам для того, чтобы дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависят условия выдачи кредитов, сообщает издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения инициативы.

О том, что такое предложение обсуждается на многих площадках, в том числе с представителями регулятора, подтвердили РБК представители двух крупных банков, нескольких бюро кредитных историй (БКИ) и пресс-служба ЦБ. В настоящее время возможность добровольного декларирования есть у ограниченного круга кредитов. По данным издания, банки хотят расширить эту практику - это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика.

Однако регулятор к такой инициативе относится осторожно. По мнению ЦБ, вызывает вопрос механизм проверки сведений. 

Сейчас для оценки дохода заемщика банки могут использовать информацию, подтвержденную документами - справкой 2-НДФЛ, справкой о доходах от работодателя, декларацией об уплаченных налогах для ИП. Кредиторы также могут получать выписку с лицевого счета клиента из Пенсионного фонда или обращаться за данными в Федеральную налоговую службу, но информация в госорганах обновляется редко.

Вопрос корректной оценки дохода клиента и того, какую информацию он сам предоставляет банку, стоит очень остро, рассказал РБК зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. "Выстраивание четкого порядка важно, так как позволяет определить, с кем мы работаем, какая у нас обеспеченность", - отметил он. Кроме того, по словам Панферова, окончательный механизм самодекларирования еще не утвержден, но предложения банков могут быть включены ко второму чтению поправок в закон "О кредитных историях".

Решение, как банки будут проверять достоверность задекларированных доходов заемщиков, еще не выработано, сообщил РБК источник в БКИ. Сведениями о том, будут ли банки платить БКИ за получение информации о доходах чужих клиентов, издание на располагает. К предложению банков раскрывать свой заработок граждане могут отнестись с опаской, считает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева. "Мотивации раскрывать свой заработок "просто так" у клиентов нет, это интересно разве что для получения крупного кредита <...>", - пояснила она РБК.

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