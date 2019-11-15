Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,83 рубля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 63,83 рубля.

Курс евро опустился на 13 копеек, до 70,36 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1% и составил 2925,31 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,22% и достиг отметки в 1440,29 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.