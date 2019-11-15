Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Открытие терминала С в Шереметьево запланировано на январь 2020 года

В сообщении аэропорта говорится, что разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на ввод в эксплуатацию реконструированного терминала получено

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Открытие терминала С в Шереметьево состоится в январе 2020 года, говорится в сообщении аэропорта. Росавиация уже выдала разрешение на ввод терминала в эксплуатацию.

"Международный аэропорт Шереметьево получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на ввод в эксплуатацию реконструированного Терминала С (этап 1). Открытие терминала запланировано в январе 2020 года", - говорится в сообщении аэропорта.

Международный терминал С-1 будет входить в Северный терминальный комплекс аэропорта. Расчетная пропускная способность терминала площадью 127 375 кв. м составит 20 млн пассажиров в год. В терминале предусмотрена 84 стойки регистрации и 160 кабин для паспортного контроля. Также терминал соединен двумя крытыми пешеходными галереями с 5-уровневым паркингом на 2500 машиномест.

"В дизайне Терминала С органично сочетаются лучшие традиции русского искусства и современные технологии. Интерьер выполнен в эстетике русского конструктивизма, - уточняется в сообщении. - В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы, проверка и тестирование всех систем терминала. В работе задействованы основные подразделения АО "МАШ", дочерние компании, взаимодействующие организации и авиакомпания "Аэрофлот".

В новость были внесены изменения (11:26 мск) - добавлены подробности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Правительство Ставрополья одобрило стратегию развития региона на ближайшие 15 лет
До 2035 года планируется развить человеческий капитал, экономику, увеличить численность населения до 3 млн человек и создать комфортную среды проживания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС