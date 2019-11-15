Исследование: большинство российских семей держит сбережения в рублях

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Большая часть российских семей (60%), живущих в крупных и средних городах, создает накопления, 94% из них держит сбережения в рублях. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.

В нем использовались данные опроса, проведенного летом и осенью 2019 года в российских городах с населением более 500 тыс. человек. Исследователи замеряли использование гражданами валют для накоплений, исключая приобретение валюты в качестве инструмента финансовых операций.

Параллельно с рублевыми накоплениями 11% опрошенных банком семей откладывают средства в долларах, 9% - в евро и 3% в других валютах, например, в китайских юанях. Сбербанк отмечает, что респонденты рассматривают накопления в иностранных валютах как средство защиты сбережений, готовы играть на изменениях их курсов.

Согласно исследованию, у граждан РФ снизился спрос на доллары - в сентябре 2019 года 4% опрошенных заявили о намерении приобрести доллары, тогда как годом ранее об этом заявляли 6%, спрос на евро не изменился - как и год назад, о намерении приобрести данную валюту сообщили 3% респондентов. Помимо доллара и евро самыми популярными валютами для инвестирования у российских семей в этом году стали белорусский рубль (0,5% опрошенных) и китайский юань (0,4%). Белорусский рубль и юань по популярности опередили такие валюты, как британский фунт и швейцарский франк.

"В последующие годы будет наблюдаться тренд на изменение в структуре сбережений, формирование которого мы замечаем уже сейчас. Если в прежние годы подавляющий объем рублевых накоплений приходился на банковские депозиты, то со снижением ставок по ним люди ищут альтернативные инструменты для накоплений, которые могут дать более высокую доходность. В частности, это как инструменты пассивного инвестирования (паевые фонды, индивидуальные инвестиционные счета), так и прямая покупка ценных бумаг. Таким образом, можно говорить о том, что структурно накопления будут видоизменяться в сторону большей пропорции инвестиционных инструментов", - приводятся в исследовании слова руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью "Сбербанк Управление активами" Рената Малина.

Больше всего накоплений в долларах, согласно исследованию, создают жители Москвы, Владивостока, Хабаровска, Ярославля и Липецка, а семьи Санкт-Петербурга предпочитают формировать сбережения в евро. На белорусский рубль самый высокий спрос фиксировался в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Юани пользовались наибольшей популярностью у домохозяйств Хабаровска, Владивостока, Барнаула, Челябинска, Москвы и Красноярска, добавили в Сбербанке.