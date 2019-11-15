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"Аэрофлот" прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска

В качестве компенсации компания обещает начислять участникам программы лояльности 3 тыс. миль

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе перевозчика, уточнив, что данное решение действует с сегодняшнего дня.

"Изменение коснется всех пассажиров, путешествующих рейсами авиакомпании, это вынужденное решение, принятое по итогам переговоров с владельцем воздушной гавани", - сказал собеседник агентства. По его словам, стороны не смогли достичь договоренности, которая бы позволила согласовать условия доступа в зал ожидания повышенной комфортности. "В настоящий момент стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-зале аэропорта в несколько раз выше стоимости аналогичных услуг в других крупных аэропортах страны, в то же время предложенные тарифы не соответствуют качеству предоставляемых пассажирам услуг, что подтверждается проведенными опросами", - пояснили в пресс-службе.

В качестве компенсации за невозможность воспользоваться обслуживанием в бизнес-зале аэропорта Новосибирска "Аэрофлот" обещает начислять соответствующим участникам программы лояльности 3 тыс. миль. "Кроме того, авиакомпания будет предоставлять пассажирам, совершающим из аэропорта Новосибирска перелет в бизнес-классе, ваучер на сумму 2 тыс. рублей, который можно будет потратить на покупку авиабилета или оплаты дополнительной услуги на рейсах "Аэрофлота", - заметили в пресс-службе.

Здесь напомнили, что ранее перевозчик изменил правила доступа участников "золотого" уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы ряда региональных аэропортов. В настоящий момент ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах 23 городов страны. В качестве компенсации обладателям "золотого" статуса, купившим билеты эконом-класса, также начисляются 3 тыс. дополнительных миль. "Проход в залы ожидания повышенной комфортности этих аэропортов доступен только пассажирам, которые приобрели билет бизнес-класса, и владельцам карт "платинового" уровня", - сказал собеседник агентства.

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