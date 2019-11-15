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Власти Петербурга получили предостережение УФАС о нарушении закона в транспортной реформе

По данным ведомства, планируемая правительством отмена коммерческих перевозок может привести к прекращению работы некоторых организаций, занимающихся транспортным обслуживанием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу выдало предостережение председателю комитета по транспорту и курирующему вице-губернатору о том, что планируемая транспортная реформа в регионе нарушает федеральное законодательство. Об этом в пятницу сообщается на сайте УФАС по Санкт-Петербургу.

"Антимонопольный орган предостерегает должностных лиц от совершения действий, которые могут противоречить Национальному плану развития конкуренции, а также могут привести к нарушению ст. 15 закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, планируемая правительством отмена коммерческих перевозок может привести к прекращению работы ряда организаций, занимающихся транспортным обслуживанием. Это является ограничивающим конкуренцию действием и может привести к установлению запрета на такой вид деятельности. Также ведомство усмотрело нарушение закона о защите конкуренции в новых требованиях к подвижному составу перевозчиков. В рамках грядущей реформы оно коснется только негосударственных перевозчиков, так как их контракт с комитетом по транспорту истекает в мае 2020 года, а срок действия государственного перевозчика ГУП "Пассажиравтотранс" истекает в 2025 году, что предоставляет ГУПу преимущество на обслуживание своих маршрутов.

В сообщении также отмечается, что из-за того, что автобусы для ГУП "Пассажиравтотранс" приобретаются за счет бюджета, а коммерческие предприятия вынуждены их менять за свой счет, создается дискриминация условий.

Кроме того, в ведомстве сочли неправомерным запрет рекламы на подвижных составах наземного транспорта. "Закон о рекламе не содержит запрета на размещение рекламы на подвижном составе наземного транспорта общего пользования", - поясняется в сообщении. В ведомстве уверены, что размещение рекламы на транспорте может способствовать сдерживанию роста тарифов за счет получения дополнительной прибыли. Кроме того, запрет на размещение рекламы на транспорте может привести к устранению с рынка рекламных компаний и нанести ущерб малому и среднему бизнесу.

Транспортная реформа, которую реализуют в июле 2020 года, предполагает введение новых требований к работе коммерческих перевозчиков и единого тарифа, установленного городом. Планируется, что количество подвижного состава может сократиться на 35%. В частности, появятся новые требования для всех перевозчиков, которые станут обязательными для всех городских автобусов с середины следующего года. Все автобусы должны быть приобретены не позднее 1 января 2018 года и должны быть приспособлены для инвалидов, пожилых людей или пассажиров с детскими колясками, а также оборудованы кондиционером и средствами комплексной информационной системы управления.

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