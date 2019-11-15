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Министр сельского хозяйства РФ пригласил делегацию Иордании принять участие в ПМЭФ-2020

Дмитрий Патрушев отметил, что сельское хозяйство - это одна из важнейших сфер сотрудничества двух стран, в качестве ключевого направления, которое необходимо развивать, глава Минсельхоза выделил атомную энергетику

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства России, председатель российской части межправкомиссии РФ и Иордании по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества Дмитрий Патрушев пригласил делегацию Иордании принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в 2020 году с 3 по 6 июня. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресса, организатора форума.

Отмечается, что в ходе заседания обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в сфере энергетики, гражданской авиации и железнодорожного транспорта, сельского хозяйства. "За 8 месяцев 2019 года взаимная торговля составила $240 млн. При этом у России и Иордании есть значительный потенциал для увеличения показателей товарооборота", - отметил Дмитрий Патрушев.

По данным Минсельхоза, одной из наиболее важных сфер сотрудничества России и Иордании является сельское хозяйство. На рынке королевства традиционно востребованы российский ячмень и сушеные бобовые овощи. Между странами согласованы ветеринарные сертификаты на поставки российского мяса и готовой мясной продукции, молока и молочной продукции. "Вместе с тем текущий уровень двусторонней торговли не отражает имеющегося потенциала в этой сфере - Россия видит значительные перспективы дальнейшего развития взаимодействия и готова увеличивать экспортные поставки продовольствия, в частности зерна, животноводческой и рыбной продукции", - говорится в сообщении министерства.

Как ключевое направление сотрудничества, которое необходимо развивать, Патрушев выделил атомную энергетику. Одним из самых перспективных может стать проект строительства на территории Иордании АЭС малой мощности. Также у РФ накоплен опыт в области авиастроения, которым российские предприятия готовы делиться с иорданскими партнерами, значительный интерес представляет организация поставок в королевство российских гражданских самолетов и вертолетной техники. Кроме того, по словам Дмитрия Патрушева, существуют широкие возможности для взаимодействия в сфере железнодорожного транспорта.

В 2019 году ПМЭФ собрал более 19 тыс. участников из 145 стран, подписано 745 соглашений на 3 трлн рублей. Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала.

Теги
ИорданияРоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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