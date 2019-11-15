Украина с 2020 года отменит госмонополию на производство спирта

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта. За соответствующий проект закона в пятницу проголосовали 293 депутата при 226 минимально необходимых.

Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года будет отменена государственная монополию на производство спирта, что, по мнению президента страны Владимира Зеленского, будет способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

Документ предусматривает предоставить возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить спирт при условии получения соответствующей лицензии. При этом для оптовой торговли на Украине пищевым спиртом также нужна лицензия.

"Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты (организации) зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает кабмин", - говорится в документе.

Документ также вводит полную либерализацию экспорта спирта с Украины.

По данным президентского офиса, в течение последних 10 лет производство легального спирта на Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления спирта в стране в 2019 году.